Рубцовск: Партия жмыха кедрового ореха отправится из Алтайского края в Германию

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12 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайскую испытательную лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ поступил образец жмыха кедрового ореха, отобранный от партии в количестве 0,1 тонны. Происхождение — Республика Алтай. Отметим, что продукция предназначена для отправки в Германию.

В результате проведенного энтомологического исследования карантинных объектов согласно фитосанитарным требованиям для страны-получателя груза обнаружено не было.

Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выдан фитосанитарный сертификат, устанавливающий соответствие партии требованиям страны-импортера.

Для справки: жмых — это остатки от ядра кедрового ореха, который образуется в результате холодного отжима. По своему внешнему виду жмых напоминает мюсли. Несмотря на «экзекуцию», через которую проходит орех перед получением жмыха, последний отнюдь не является каким-то неполноценным продуктом, т. к. в нем в полной мере содержатся все полезные вещества, витамины и микроэлементы, присущие цельному кедровому ореху, и даже сохраняется около 35% кедрового масла.

Жмых содержит много белка, аминокислоты, поливитамины и легкоусвояемую клетчатку. Его богатейший минерально-витаминный состав чрезвычайно полезен для организма. Так, всего 50 грамм кедрового жмыха в сутки удовлетворяют потребность человека в йоде, железе, магнии, фосфоре, марганце, меди, калии и кальции. Из витаминов в жмыхе присутствует главным образом группа F, а кроме того рибофлавин и токоферолы. Жмых кедрового ореха ценится в диетическом питании, он содержит меньшее количество сахарозы, жиров и калорий, чем цельный орех.

Фото: масло-кедра.рф

Автор: vizitka01

ВРубцовске