Рубцовск: В Рубцовске нарядом вневедомственной охраны Росгвардии пресечена драка в кафе

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12 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали местных жителей, которые устроили драку в кафе по улице Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что между двумя посетителями возник конфликт, в ходе которого один из мужчин достал предмет, похожий на нож и нанес им несколько ударов в грудь своему оппоненту.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия скорую медпомощь и следственно-оперативную группу МВД.

Фото: 22.rosguard.gov.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске