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Алтайский край

Рубцовск: В Алтайский край и Рубцовск вернулась зима со снегопадами: погода на 12 марта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

Фото из открытых источников/Интернет

Сегодня, 12 марта, в Алтайский край и Рубцовск вернулась зима. Регион накрыли снегопады с метелями, за которыми придет очередная волна морозов А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах небольшой, по югу и востоку местами умеренный, в предгорьях местами сильный снег, метели, местами по юго-востоку гололедные явления, на дорогах сильная гололедица, по востоку местами снежные заносы. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура -2…-7°С, местами в предгорьях до +3°С, по северо-западу -8…-13°С с похолоданием в течение дня.

В Рубцовске пасмурно, снег, на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный, 3-5 м/с, порывы до 8-9 м/с. Температура -5…-8°С.

ВРубцовске

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