Рубцовск: Рубцовчанка выступила в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: пресс-служба ТНТ

Уроженка Рубцовска Елена Тараненко выступила в проекте “Музыкальная интуиция на канале “ТНТ”. Об этом сообщает “КП-Барнаул”.

“Музыкальная интуиция” – шоу, в котором звезды должны определить, кто из участников проекта действительно является настоящим вокалистом, а кто – просто притворяется им. Решают эту задачу комики Евгений Чебатков и Денис Дорохов, профессиональные музыканты Юлианна Караулова и Алексей Чумаков, а также Екатерина Решетникова и Ляйсан Утяшева из шоу “Танцы”.

Наша землячка исполнила песню Веры Брежневой “Реальная жизнь”. Елена Тараненко в информации о себе указала, что у нее 4 высших образования и столько же побед в международных конкурсах красоты.

“Спеть в эфире ТНТ было давней мечтой. Мне с детства все было интересно: 500 секций, 1000 кружков и миллион увлечений. У меня 4 высших образования, я училась девять лет, окончила аспирантуру, имею 30 научных публикаций. Работала по специальности и объехала почти 30 стран. А еще за моими плечами 18 конкурсов красоты разного уровня и масштаба. Все мои достижения плохо вписываются в амплуа участницы конкурсов красоты”, – рассказала Елена после выступления.

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