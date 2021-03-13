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Алтайский край

Рубцовск: Рокфор или чеддер? Рубцовчане похитили с завода 100 кг сыра | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

Фото Яндекс.Дзен

Весной 2020 года четверо жителей Рубцовска трудились на одном из местных предприятий, производящих сыр. И вот однажды работники решили похитить часть продукции. Договорившись между собой и продумав план совершения преступления, рубцовчане украли с завода почти 100 килограмм сыра, на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Алтайского края, один из работников скрылся с места преступления на автомобиле, полным сыра. Но далеко не уехал и был остановлен сотрудниками полиции. При осмотре авто весь похищенный сыр был изъят и возвращен законному владельцу.

Рассмотрев все обстоятельства дела, рубцовский горсуд назначил каждому из подсудимых наказание в виде штрафа.

ВРубцовске

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