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Алтайский край

Рубцовск: Рубцовские футболисты заняли третье место в турнире | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

Фото Яндекс.Дзен

С 3 по 5 марта 2021 года в Рубцовске состоялся Турнир по футболу на снегу, сообщает “Управление культуры и спорта” нашего города. Соревнование проходило на стадионе МБУ «С/к «Торпедо» среди юношей 2004 года рождения. Сам турнир посвящён памяти первого директора ДЮСШ «Рубцовск», кавалера ордена Мужества А.В.Мелихова.

В соревнованиях приняли участие команды из городов Барнаула и Рубцовска. По итогам соревнований места распределились следующим образом:

  • I место – команда «Алтай» (КГБУ СП «СШОР по футболу А. Смертина», г. Барнаул);
  • II место – команда «Алтай» (МБУ СП «СШ «Полимер», г. Барнаул);
  • III место – команда МБУ СП «СШ «Рубцовск».

Тренирует рубцовских футболистов Юрий Нестеренко.

ВРубцовске

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