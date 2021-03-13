Рубцовск: Рубцовские футболисты заняли третье место в турнире | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Яндекс.Дзен

С 3 по 5 марта 2021 года в Рубцовске состоялся Турнир по футболу на снегу, сообщает “Управление культуры и спорта” нашего города. Соревнование проходило на стадионе МБУ «С/к «Торпедо» среди юношей 2004 года рождения. Сам турнир посвящён памяти первого директора ДЮСШ «Рубцовск», кавалера ордена Мужества А.В.Мелихова.

В соревнованиях приняли участие команды из городов Барнаула и Рубцовска. По итогам соревнований места распределились следующим образом:

I место – команда «Алтай» (КГБУ СП «СШОР по футболу А. Смертина», г. Барнаул);

II место – команда «Алтай» (МБУ СП «СШ «Полимер», г. Барнаул);

III место – команда МБУ СП «СШ «Рубцовск».

Тренирует рубцовских футболистов Юрий Нестеренко.

ВРубцовске