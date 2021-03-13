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Алтайский край

Рубцовск: Рубцовский педагог в числе лучших | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

Фото ok.ru

С 15 по 18 марта в Барнауле пройдет финальный очный тур конкурса «Учитель года Алтая – 2021», в котором примут участие 24 педагога. Среди финалистов есть и  педагог из Рубцовска – учитель информатики лицея №24 Пучкина Елена. Окончив Алтайский государственный педуниверситет, педагог уже более 20 лет работает в школе.

“Многому я научилась у своих наставников, еще больше – у товарищей, но более всего – у своих учеников”, – цитата Елены Пучкиной с “галереи портретов”.

Основные конкурсные испытания будут проходить в краевой столице на базе Алтайского института развития образования. В этом году жюри будет оценивать конкурсантов удаленно, через отдельную вебинарную комнату.

Церемония торжественного закрытия конкурса с награждением победителей состоится 18 марта в Концертном зале «Сибирь». Участников конкурса ждет встреча с министром образования и науки Алтайского края Максимом Костенко, прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть по ссылке.

ВРубцовске

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