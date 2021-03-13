Рубцовск: В России «подозрительно бедные» семьи не получат детских пособий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Министерство труда и соцзащиты России предложило проанализировать доходы подозрительно бедных семей — тех, кто официально зарабатывает мало, а на деле владеет значительным имуществом: например, несколькими домами, автомобилями и большими сбережениями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После множества обращений, помощь малоимущим семьям хотят сделать более адресной и более эффективной. Так, по нынешним условиям программы, чтобы получить помощь от государства, доходы в семье должны быть ниже установленной в регионе черты бедности. Из-за этого адресатами выплат часто становятся люди с «серыми» и «черными» доходами.

Поэтому Минтруд решило ввести новые правила для получения пособий. Так, бедными не смогут считаться те, кто имеет несколько домов с жилплощадью более 40 квадратных метров на человека. При этом подозрения не будут вызывать граждане, во владении которых одновременно находятся квартира, дача, гараж, новый легковой автомобиль, сбережения до 200 тысяч рублей и так далее. Однако семьи, недавно купившие джип или одновременно владеющие тремя машинами, «детские» деньги не получат.

Кроме того, ограничить выплаты хотят и тем семьям, у кого официально нет никакого дохода: ни зарплаты, ни пенсий, ни стипендий, ни дохода по договорам. В данном случае речь идет о тех людях, у которых нет объективных причин не работать.

Более подробно о критериях можно прочитать в подробной справке “Ъ”.

ВРубцовске