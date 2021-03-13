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Алтайский край

Рубцовск: Два рубцовских проекта получили губернаторский грант | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

Фото nov-pravda.ru

В Алтайском крае определили победителей конкурса на получение грантов Губернатора края в сфере культуры.

По информации Министерства культуры региона, в этом году на конкурс поступило 103 заявки, из которых были отобраны 43 творческих проекта. Победителей определили в шести номинациях: библиотечная, музейная деятельность, народное творчество, профессиональное искусство, деятельность в области художественного образования и иная творческая деятельность. Поддержку получат 16 проектов краевых учреждений культуры, 12 инициатив общественных организаций и еще 15 — от муниципальных учреждений культуры.

В  список победителей к вошел ДК «Тракторостроитель» Рубцовска и Центральная библиотека нашего города.

Сумма гранта для ДК составит 435 тыс. руб., на которые планируется провести цикл мероприятий, направленных на сохранение русской народной певческой культуры «В русской песне – народная жизнь!».

ЦГБ получила грант в 80 тыс. на проведение цикла культурных программ «Библиотечные сезоны». Как комментируют организаторы, мероприятия будут проходить в соответствии с временами года: «Литературная весна», «Театральное лето», «Музыкальная осень», «Живописная зима» и представлять собой различные творческие встречи.

ВРубцовске

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