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Алтайский край

Рубцовск: Магнитные бури завладели Алтайским краем | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

Фото: news.myseldon.com

Мощность магнитных волн составит 4-5 баллов. 4-балльная буря ожидается сегодня, 12 марта, а также 13, 15, 20 и 21 марта, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН. Максимальная мощность волн составит 5 баллов 18 и 19 марта 2021 года.

Магнитные бури отрицательно влияют на организм человека, у зависимых от погоды людей в такие дни могут быть головные боли, повышенная усталость или бессонница. Чтобы обезопасить себя от неприятных последствий, нужно следовать простым правилам:

  • Откажитесь от вредных привычек. Особенно рекомендуется сократить употребление алкогольных напитков в больших количествах.
  • Добавьте в свой рацион больше овощей и фруктов. Постарайтесь отказаться от жирных и жареных блюд, а также употребления пищи на ходу.
  • Пейте больше чистой воды.
  • В этот период желательно отказаться от крепкого чая и кофе. Отдайте предпочтение травяным чаям и настоям.
  • Ароматические ванны с эфирными маслами лимона или лаванды придадут вам сил и повысят настроение.
  • Во время магнитных бурь только легкие физические нагрузки принесут вам пользу. Начните утро с зарядки, а завершите день пробежкой по парку.
  • Избегайте тесной, обтягивающей одежды, в которой вы не ощущаете себя комфортно. Откажитесь от тяжелых меховых изделий и синтетических нарядов.
  • В период геомагнитных колебаний следует внимательно относиться к своему здоровью. Если недомогания становятся невыносимыми, а состояние постоянно ухудшается, немедленно обратитесь к врачу. Принимать какие-либо лекарства без рекомендаций специалистов запрещено.

ВРубцовске

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