Рубцовск: В России предложили ввести допвыходной для женщин | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В России предложили сократить рабочую неделю для женщин. Идею предложила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на круглом столе о правах женщин 11 марта, сообщает «Интерфакс».

Омбудсмен Москвы отметила, что женщин следует перевести на четырёхдневную рабочую неделю, поскольку совмещать работу и заботы в семье – большая нагрузка.

Идея сокращения рабочей недели с пяти до четырех дней в России обсуждается уже несколько лет. Исследовательский центр портала SuperJob.ru в начале февраля провел исследование, в котором почти каждый второй россиянин (48 %) одобряет идею введения четырёхдневки. Сторонники предложения считают, что освободившийся день можно было бы использовать для домашних дел и дополнительной работы либо подработки. Противники предложения считают, что женщинам после введения четырёхдневки будет сложнее устроиться на работу.

Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что нововведение необходимо тщательно продумать, чтобы не нанести вреди ни экономике страны, ни трудовой деятельности самих женщин.

ВРубцовске