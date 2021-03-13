Рубцовск: #БудьВФорме: старший лейтенант полиции и хоккеист Максим Дунин | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

“Местное время” совместно с МО МВД России “Рубцовский” открывает рубрику “Будь в форме”. В ней мы будем рассказывать о сотрудниках полиции, которые, выполняя свой служебный долг, продолжают успешно заниматься спортом.

Наш первый герой – инспектор по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД, старший лейтенант полиции Максим Дунин. Он выявляет водителей, нарушающих правила дорожного движения и занимается профилактикой дорожно-транспортных происшествий.

Несмотря на большую занятость, полицейский уделяет много времени спорту и тренировкам. Он уверен: физические нагрузки – залог хорошего настроения, а еще укрепляют здоровье и силу духа.

В полиции Максим служит с 2013 года. Хоккеем занимается с детства – клюшку в руки он взял в возрасте 7 лет. Сейчас спортсмен является обладателем первого взрослого разряда по хоккею с шайбой. А еще признан лучшим игроком первенства Алтайского края по хоккею с шайбой в 2016 году. В 17 лет Максим Дунин возглавил сборную команду Рубцовска по хоккею и с тех пор остается ее бессменным капитаном.

Став сотрудником полиции, он продолжил тренироваться и пропагандирует здоровый образ жизни.

Между прочим, в хоккейной команде города играют еще четверо полицейских. В 2019 году сборная стала призером первенства края, а в 2021 году завоевала кубок Волчихинского пивзавода. Сейчас ледовая дружина Рубцовска вышла в финал чемпионата Алтайского края и сражается за победу в Барнауле..

Всем горожанам старший лейтенант полиции Максим Дунин желает всегда быть в форме, а рубцовскому хоккею – достичь новых вершин, которые стали ближе с открытием ледового дворца “Гимаев Арена”.

ВРубцовске