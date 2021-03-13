Рубцовск: «И там достанем!» – прокуратура Алтая наконец осудит наркодилера | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото maykop.sm-news.ru Прокуратура Алтайского края направила в горсуд Рубцовска уголовное дело в отношении женщины, находящейся в розыске более 10 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемая в 2010 году была участником группы, занимающейся незаконным приобретением и сбытом наркотиков. “Товар” женщина приобретала по всему Алтайскому краю, а сбытом занималась в Рубцовске.

До ареста женщина успела скрыться из России, и только в 2020 году её местонахождение было установлено – находилась наркодилерша на территории Республики Кыргызстан.

В настоящее время дело направлено в Рубцовский городской суд для рассмотрения по существу.

ВРубцовске