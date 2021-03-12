Рубцовск: На службу в исправительную колонию приглашают рубцовчан

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11 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Исправительная колония № 9 в Рубцовске для прохождения службы на должностях начальствующего состава принимает мужчин в возрасте до 40 лет, годных к службе по состоянию здоровья.

Социальные гарантии сотрудникам уголовно-исполнительной системы:

— льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца), право на пенсию за выслугу лет наступает независимо от возраста уже после 12,5 лет службы в уголовно-исполнительной системе;

— выдача форменного обмундирования;

-возможность получения (бесплатно) высшего образования впервые в образовательных организациях ФСИН России;

— бесплатное медицинское обслуживание;

— основной отпуск – 40 календарных дней, дополнительный отпуск 5, 10 или 15 дней в зависимости от выслуги лет;

— проезд к месту проведения отпуска и обратно по территории Российской Федерации для сотрудника и одного из членов его семьи любым видом транспорта оплачивается за счет работодателя;

— выплата материальной помощи при убытии в отпуск;

— страхование жизни и здоровья сотрудников.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: город Рубцовск ул. Тракторная, 26 каб. № 6. Телефон: 9-67-54, 8-929-323-70-87, 8-913-268-33-10 .

Фото: avatars.mds.yandex.net

Автор: vizitka01

ВРубцовске