Рубцовск: 14 марта День работников геодезии и картографии

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11 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Во второе воскресенье марта отмечается профессиональный праздник — День работников геодезии и картографии России, установленный Указом Президента Российской Федерации от 11 ноября 2000 года. От Кадастровой палаты Алтайского края немного об истории развития картографии и геодезии в России.

В переводе с греческого языка геодезия означает «землеразделение», оно непосредственно связано с работами по размежеванию земельных участков. Геодезия появилась в глубокой древности и бурно развивалась в связи с потребностями человека в жилье, необходимости деления земельных массивов на участки для возделывания растений и т. п. Геодезия неразрывно связана с такой наукой как картография, рассматривающей методы составления, издания и использования различных картографических материалов.

Простейшие картографические рисунки использовались ещё до зарождения письменности. Об этом свидетельствуют примитивные изображения у разных древних народностей. Рисунки, исполненные на дереве, коре и других подручных материалах, нередко отличавшиеся большим правдоподобием, служили для указания путей кочевок, мест охоты и т. п.

Первые планы и описания земель, входящих в современные границы Российской Федерации, появились еще в ХIV веке. На Руси карты (чертежи) считали необходимым документом на землевладение. Такого рода чертежи наносились на лубок — кору березы. В ХV веке в результате политики создания единого русского государства появилась потребность в землеизмерительных работах для изучения территории страны, особенно в тех ее частях, которые приобретали важное хозяйственное и военное значение. Со второй половины ХV века в России стали проводиться систематические описания земель. В 1497 году был составлен «Чертеж московских земель», геометрически характеризовавший новое государство. В 1525 году путешественник Дмитрий Герасимов по описаниям и опросам составил «Писцовую карту России».

В период правления Ивана Грозного (1530-1584) было составлено первое руководство по геодезии, называвшееся «Книга, именуемая геометрия, или землемерие радиксом и циркулем … глубокомудрая, дающая легкий способ измерять места самые недоступные, плоскости, дебри», а также положено начало составления карты государства. На восток направлялись многочисленные служилые люди и купцы, первые землепроходцы, привозившие из своих путешествий подробные росписи пути и чертежи. В архивах Ивана IV было несколько ящиков чертежей и перечень 248 карт.

В 1649 году впервые появляются межевые законы, в основном определяющие порядок межевания. Все межевые законы были собраны в «Соборном Уложении». Результаты описания земель заносились в писцовые книги.

В эпоху Петра I положено начало систематическому изучению и картографированию территории России на основе планомерной инструментальной съемки. Для их создания была налажена подготовка геодезистов (съемщиков), основана картопечатная база. Планы Петра I предусматривали широкомасштабные съемки территории страны для создания генеральной карты Российской империи. 10 марта (28 февраля по ст.ст.) 1720 года вышел «Генеральный регламент» (документ, определявший порядок государственного управления), в котором в главе «О ландкартах и чертежах государевых» формулируется основная цель картографического изучения Империи: «… и дабы каждый коллегиум о состоянии государства и о принадлежащих к оному провинциях подлинную ведомость и известие получить мог, того ради надлежит в каждой Коллегии иметь генеральные и партикулярные ландкарты (или чертежи) … имянно описать все границы, реки, городы, местечки, церъкви, деревни, леса и протчая». В конце 1720 года особым указом Сената положено начало государственной съемке всей территории государства, продолжавшейся до 1744 года и охватившей 200 уездов из 285 существовавших по административному делению страны того времени.

С 1740-х годов и до конца XVIII века основная роль в картографировании страны принадлежала Академии наук. С 1763 года в России развернулись работы по Генеральному межеванию земель, материалы которого собирались в Межевой экспедиции Сената.

XIX век в истории российской картографии характерен развитием крупномасштабного топографического и тематического картографирования. В то время создание государственных топографических карт в России, как и в других странах, было возложено на военное ведомство — Депо карт Генерального штаба. Работы, проведенные под руководством выдающихся военных топографов, поставили Россию по топографической изученности впереди многих государств.

Современная история государственной картографо-геодезической службы страны началась с 15 марта 1919 года, когда вступил в силу Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР о создании Высшего геодезического управления.

После неоднократных реорганизаций и переподчинений, проходивших на протяжении всего XX века, все функции в сфере геодезии и картографии переданы Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.

11 ноября 2000 года указом Президента Российской Федерации № 1867 утвержден профессиональный праздник работников геодезии и картографии, который отмечается каждое второе воскресенье марта. Эта дата выбрана не случайно — именно в марте 1720 и 1919 годов были приняты важные законы, способствующие развитию данной отрасли.

День работников геодезии и картографии России — это праздник людей, благодаря работе которых граждане Российской Федерации, органы власти, органы местного самоуправления и иные организации обеспечиваются геодезической и картографической информацией, необходимой для функционирования отраслей экономики, изучения и использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, строительства, управления земельными ресурсами, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения обороноспособности и безопасности страны.

Российские специалисты в области геодезии, картографии, фотограмметрии, дистанционного зондирования Земли и наименований географических объектов пользуются заслуженным авторитетом в странах ближнего и дальнего зарубежья, являются членами практически всех международных организаций по данному направлению деятельности.

Фото: пресс-служба Кадастровой палаты Алтайского края

Автор: vizitka01

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