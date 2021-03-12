Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске оттепель закончилась: погода на 11 марта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Сегодня, 11 марта, в Алтайском крае и Рубцовске начинается очередной период похолодания. Весна снова отступила. По информации синоптиков в регионе ожидается усиление ветра до 22 м/с. Прогнозируется снег, мокрый снег. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах небольшой, по югу местами умеренный снег, мокрый снег, гололедные явления, метели, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 15-22 м/с. Температура 0…-5°С, местами по югу до +5°С.

В Рубцовске переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 5-8 м/с, порывы до 14-16 м/с. Температура -3…-5°С.

ВРубцовске