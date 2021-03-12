Рубцовск: Народный мастер из Алтайского края получила награду за панно, посвященное медработникам | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 3 по 7 марта в Москве проходила 29 выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Сезон 2020-2021».

Мероприятие проходило в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», на площадях которого посетители смогли увидеть традиционные российские промыслы, а также приобрести изделия по разным направлениям ремесленной деятельности.

Выставочный стенд Алтайского края представил народный художественный промысел «Турина гора». Здесь были оригинальные вазы, настенные панно и другие авторские сувенирные изделия, отражающие исторические, культурные и природные особенности Алтайского края.

Работы художников-керамистов алтайского предприятия ежегодно участвуют в номинациях Всероссийского смотра-конкурса, который проводится в рамках выставки-ярмарки. Авторское панно, выполненное Анжеликой Кононенко, завоевало 3 место в номинации конкурса «Российским медикам с признательностью».

ВРубцовске