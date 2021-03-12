Рубцовск: «Знак ГТО на груди у него!» В Алтайском крае отметят 90-летие физкультурного комплекса | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В городах и районах Алтайского края торжественно отметят 90-летие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Как сообщает «Алтайский спорт», желающих выполнить нормы ГТО на юбилейной неделе ждут во всех районах Алтайского края. Фестивали, спортивные праздники и конкурсы будут организованы для всех групп населения.

Так, в райцентре Бурла 11 марта пройдет спортивный праздник «Лыжи-2021». На нем дошколята, которые в 2020 году впервые выполнили нормы ГТО, попробуют преодолеть на лыжах дистанцию 1 километр.

В Тогульском районе 13 и 20 марта состоятся лыжные фестивали, на которых можно будет не только завоевать медаль, но и выполнить нормы ГТО.

В Тальменке 13 и 14 марта пройдет зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне». Такие же фестивали проведут с 10 по 18 марта среди трудовых коллективов Бийска и Рубцовска.

В Барнауле к юбилею приурочили старт конкурса «#ЛидерГТО» среди общеобразовательных школ.

Справка: в настоящее время нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Алтайском крае выполнили уже 29 389 человек (золото – 10 727, серебро – 12 207, бронза – 6455).



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