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Алтайский край

Рубцовск: В Рубцовске проводится добровольная дактилоскопическая регистрация | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

Фото airht.info

Сотрудники МО МВД России «Рубцовский» проводят работу по добровольной государственной дактилоскопической регистрации всех жителей нашего города.

Дактилоскопия – это информация об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека, то есть отпечатки пальцев.

В настоящее время информация об отпечатках пальцев является единственным бесплатным средством безошибочного установления личности человека, ставшего жертвой преступного посягательства, несчастного случая, природной или техногенной катастрофы, либо утратившего память в силу своего возраста или в результате заболевания или пережитого стресса.

Дактилоскопическая регистрация несовершеннолетних граждан, а также лиц, признанных судом недееспособными, или ограниченных в дееспособности, проводится по письменному заявлению законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) и в их присутствии.

Проведение добровольной регистрации по отпечатком пальцев – процедура несложная. Для этого необходимо обратиться в отдел по вопросам миграции МО МВД России «Рубцовский» по адресу: пр-кт Ленина, 160 (тел.: 4-28-56) или в ОП по Рубцовскому району на ул. Карла Маркса, 162 (тел.: 4-34-92).

При себе необходимо иметь паспорт  (для несовершеннолетних – свидетельство о рождении) и заполнить заявление установленного образца.

ВРубцовске

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