Рубцовск: «Федя, дичь!» – в Алтайском крае скоро начнется сезон охоты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 17 марта в Алтайском крае начинается выдача разрешений на весеннюю охоту. Прием заявлений ведёт Министерство природных ресурсов и экологии региона на добычу боровой дичи и гусей в общедоступных охотничьих угодьях Каменского, Курьинского, Мамонтовского, Рубцовского и Ребрихинского районах.

Ответственный от Минприроды за прием заявлений в Рубцовске – Барковский Александр Павлович, адрес – ул. Карла Маркса, 184. Приём ведётся каждую 1-ю и 3-ю среду с 10:00 до 13:00. Заявление также можно подать удалённо, через портал Госуслуг или МФР Рубцовска по адресу пр-т Ленина, 64.

Информация о численности охотничьих ресурсов и сроках охоты размещена на сайте, как и карта охотничьих угодий Рубцовского района. Порядок и сроки рассмотрения заявлений на выдачу разрешений также указаны на сайте Минприроды.

ВРубцовске