Рубцовск: С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Повышение составит 3,4 процента, а средний размер социальной пенсии достигнет 10 183 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты РФ.

“Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минтрудом и размещен на общественное обсуждение. В соответствии с действующим законодательством, индексация производится с учетов темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Таким образом, размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). В связи с этим с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%”, – заявили в министерстве.

Если у человека социальная пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, существует социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

Из федерального бюджета на индексацию до конца года будет направлено около 12,8 миллиарда рублей. Затронет она почти четыре миллиона россиян – получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Справка. Социальная пенсия – государственная денежная выплата, носящая регулярный характер, которая выплачивается гражданам по достижении, установленного государством нетрудоспособного возраста, если у человека нет подтверждённого трудового стажа или его недостаточно для назначения трудовой пенсии, а также инвалидам, детям, потерявшим кормильца, детям, родители которых неизвестны.

ВРубцовске