Рубцовск: В Алтайском крае проводится акция «Сообщи, где торгуют смертью!» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Главное управление МВД России по Алтайскому краю проводит акцию по сбору информации о незаконного обороте наркотиков.

“За два месяца 2021 года в Алтайском крае пресечено 542 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 422 – тяжких и особо тяжких и 282 – связанных со сбытом”, – сообщает пресс-служба регионального управления.

В суд направлено 296 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 309 лиц. Часть преступлений была раскрыта именно благодаря обращениям в полицию неравнодушных граждан.

Жители Алтайского края могут сообщить имеющуюся информацию о незаконном обороте наркотиков по «телефону доверия» ГУ МВД России по Алтайскому краю – 128 (круглосуточно), 8 (3852) 63-03-15 (круглосуточно) либо в ближайший отдел внутренних дел по телефону 02.

ВРубцовске