Рубцовск: В Рубцовске прошло профилактическое мероприятие «Внимание! Пешеход» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: пресс-служба ГИБДД Рубцовска

В 2021 году МО МВД России «Рубцовский» зарегистрировало 11 ДТП, в которых пострадали пешеходы, из них в 4 случаях пострадали дети. За два месяца сами пешеходы нарушили ПДД 190 раз, чаще всего переходя дорогу в неположенном месте.

Госавтоинспекция Рубцовска регулярно проводит мероприятия, направленные на профилактику нарушений. Так, 10 марта прошла акция «Внимание! Пешеход», в которой приняли участие преподаватели и родители школьников лицея № 24. В ходе мероприятия сотрудники ГАИ выявили 7 нарушений ПДД пешеходами.

Напоминанием о необходимости быть предельно бдительными и сконцентрированными на дороге, соблюдать правила дорожного движения.

ВРубцовске