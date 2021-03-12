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Алтайский край

Рубцовск: В Рубцовске прошло профилактическое мероприятие «Внимание! Пешеход» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

Фото: пресс-служба ГИБДД Рубцовска

В 2021 году МО МВД России «Рубцовский» зарегистрировало 11 ДТП, в которых пострадали пешеходы, из них в 4 случаях пострадали дети. За два месяца сами пешеходы нарушили ПДД 190 раз, чаще всего переходя дорогу в неположенном месте.

Госавтоинспекция Рубцовска регулярно проводит мероприятия, направленные на профилактику нарушений. Так, 10 марта прошла акция «Внимание! Пешеход», в которой приняли участие преподаватели и родители школьников лицея № 24. В ходе мероприятия сотрудники ГАИ выявили 7 нарушений ПДД пешеходами.

Напоминанием о необходимости быть предельно бдительными и сконцентрированными на дороге, соблюдать правила дорожного движения.

ВРубцовске

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