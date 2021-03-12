Рубцовск: Выплаты на детей от 3 до 7 лет начислят по новым правилам | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: crimeapress.info

Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Размер пособия теперь может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону, в котором он проживает.

За базовый размер принимается 50% регионального прожиточного минимума. В том случае, если среднедушевой доход семьи, получающей выплату, не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то сумму увеличат до 75% регионального прожиточного минимума, а при необходимости – до 100%.

“Важно обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотреть комплексную оценку нуждаемости, которая учитывает доходы и имущественную обеспеченность граждан, сохранить при этом простой способ получения выплаты, то есть – по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащиты)”, – говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

ВРубцовске