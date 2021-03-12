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Алтайский край

Рубцовск: В Рубцовске росгвардейцы остановили поножовщину в кафе | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

Фото: 22.rosguard.gov.ru

Как известно, чрезмерное употребление горячительных напитков нередко провоцирует ссоры. Кто-то с кем-то о чем-то поспорил, и мнения оказались диаметрально противоположными, а кто-то кому-то просто не понравился… Результат – драка. И хорошо, если ее исход не станет трагическим.

Вот и в Рубцовске два посетителя кафе по улице Калинина что-то не поделили и сцепились в схватке. Пресс-служба регионального управления Росгвардии сообщает:

“Один из мужчин достал предмет, похожий на нож, и нанес им несколько ударов в грудь своему оппоненту”.

Сотрудники кафе вызвали наряд вневедомственной охраны. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали драчунов, одному из которых требовалась медицинская помощь. И, в свою очередь, вызвали “скорую”, а также следственно-оперативную группу полиции. Теперь причину конфликта выясняют правоохранители. Им же предстоит квалифицировать произошедшее в соответствии с УК РФ и привлечь к ответственности виновного.

ВРубцовске

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