Рубцовск: В Алтайском крае полным ходом идет подготовка к переписи населения

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10 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае полным ходом идет подготовка к предстоящей Всероссийской переписи населения. Практически подобран переписной персонал и на 80% выполнены работы по устранению недостатков адресного хозяйства. Об этом и многом другом шла речь на заседании Совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципалитетов.

В 2021 году в Алтайском крае пройдут два приоритетных федеральных статистических мероприятия: Всероссийская перепись населения и экономическая перепись.

«Перепись населения является уникальным источником получения информации о численности населения в сочетании с социально-экономическими характеристиками, образовательным уровнем населения, жилищными условиями и другими параметрами. Таким образом, перепись населения — это, прежде всего, информационная база для управления. Полученная в ходе предыдущих переписей информация ложилась в основу стратегических решений, которые на десятилетие определили жизнь страны», — подчеркнул значимость предстоящего мероприятия начальник отдела организации и проведения переписей и наблюдения Алтайкрайстата Олег Маркелов.

Последняя Всероссийская перепись населения была проведена в 2010 году, а предстоящая перепись населения в истории России будет уже 12-ой.

«Сегодня в крае практически все готово для проведения переписи: подобрано с учетом требуемого резерва 90% переписного персонала (с учетом резерва), помещения для работы и хранения документации. Проведена проверка состояния адресного хозяйства, после чего устранено уже более 80% выявленных недостатков», — отметил Олег Игоревич.

Предстоящая перепись позиционируется как последняя перепись, в которой будут использоваться в ограниченном количестве бумажные переписные листы и акцент сделан на применение новых технологий, что повышает безопасность переписи, качество и оперативность получаемых итогов.

Жителям Алтайского края предлагаются следующие способы участия в переписи:

— самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуг. После прохождения переписи в личном кабинете пользователя появится QR-код или цифровой код подтверждения, который нужно будет показать переписчику при его посещении вашего домохозяйства;

— дождаться, когда переписчик посетит ваше домохозяйство и ответить на заданные им вопросы переписного листа;

— самостоятельно прийти на любой стационарный участок, которые будут располагаться в помещениях переписных участков.

Заместитель руководителя Алтайкрайстата Ольга Белова рассказала о сплошном федеральном статистическом наблюдении за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Оно состоится в регионе в первом полугодии 2021 года. Это комплексное обследование, предусматривающее сбор основных экономических показателей по производству товаров (работ, услуг), занятости и оплате труда, финансовым результатам, инвестициям в основной капитал, наличию основных фондов по состоянию на определенную дату. Такое мероприятие проводится на всей территории страны раз в пять лет, а в 2021 году оно проходит в третий раз.

Фото: пресс-служба Алтайкрайстата

Автор: vizitka01

ВРубцовске