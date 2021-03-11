Рубцовск: Даёшь здоровое питание? В России предложили ограничить рекламу фастфуда | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил ограничить рекламу фастфуда в России, сообщает RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что эксперты (в том числе из Всемирной организации здравоохранения) не раз подчёркивали, что систематическое потребление фастфуда может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

В России рестораны быстрого питания имеют право использовать все рекламные инструменты для продвижения собственной продукции. Благодаря этому регулярное посещение данных заведений стало своего рода стилем жизни для многих жителей нашей страны.

В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении в России ограничений на рекламу заведений быстрого питания и их продукции, а именно полностью запретить подобную рекламу в печатных СМИ, сети интернет, на наружных уличных конструкциях, предназначенных для размещения рекламы, а также рекламу фастфуда на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов, — говорится в тексте обращения.

Данное предложение встретило как сторонников, так и противников.

Общественные точки быстрого питания тоже имеют право на существование, это один из видов деятельности, и запретить им — это значит нарушить основополагающие принципы конкуренции. Даже если мы считаем, что что-то в избыточном количестве вредно для нашего организма, с таким же успехом можно запретить в том числе рекламу тортов, пирожных, острой еды… Если вы любите иногда забежать в ресторан быстрого питания и съесть что-то из фастфуда, то ничего страшного в этом нет. Вот если вы становитесь приверженцем такого образа жизни и постоянно этим пользуетесь, тогда это, конечно, вызывает вопросы, но, наверное, не через рекламу это нужно решать, — пояснила депутат член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она добавила, что сегодня достаточно много телепередач и информации о том, как правильно питаться, как вести здоровый образ жизни, и, по её мнению, «каждый сам может разобраться».

На данную тему высказалась и врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с радиостанцией Sputnik:

Если бы реклама не работала, в неё бы не вкладывали такие огромные деньги. Реклама зачастую работает таким образом: знакомит с каким-то новым товаром. Но здесь товар не новый. Практически все знают, что это вредно, что фастфуд — это импульсная покупка, когда очень красиво подано блюдо, всё сделано нарочито аппетитно и его хочется прямо сейчас. Буквально минуту назад о нём никто не думал, его не хотелось, — считает диетолог.

По её мнению, ограничение рекламы поможет уменьшить тягу людей к такой нездоровой пище.

ВРубцовске