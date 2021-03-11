Рубцовск: Рубцовский детский сад «Василек» стал федеральной инновационной площадкой | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: ds14.educrub.ru
Рубцовский детский сад “Василек” вошел в число семи образовательных организаций Алтайского края, которые получили статус инновационной площадки по внедрению новейших научных разработок Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.
Как сообщает официальный сайт региона, это произошло в результате конкурсного отбора. Он проходил в масштабе всей страны. Такой статус всего получили 525 образовательных организаций из разных уголков Росси. Это 301 школа, 209 детских садов и 15 учреждений дополнительного образования.
С полным списком победителей конкурсного отбора можно ознакомиться здесь.
Справка. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад компенсирующего вида № 14 “Василёк” оказывает своевременную психолого-медико-педагогическую помощь детям с задержкой психического развития;
а также консультативно-методическую поддержку родителям.
Основные направления работы:
- создание условий для развития интеллектуального, эмоционального и социального потенциала ребенка;
- компенсация первичных нарушений и коррекция вторичных отклонений в развитии;
- формирование позитивных личностных качеств воспитанника.