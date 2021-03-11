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Алтайский край

Рубцовск: Рубцовский детский сад «Василек» стал федеральной инновационной площадкой | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Фото: ds14.educrub.ru

Рубцовский детский сад “Василек” вошел в число семи образовательных организаций Алтайского края, которые получили статус инновационной площадки по внедрению новейших научных разработок Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

Как сообщает официальный сайт региона, это произошло в результате конкурсного отбора. Он проходил в масштабе всей страны. Такой статус всего получили 525 образовательных организаций из разных уголков Росси. Это 301 школа, 209 детских садов и 15 учреждений дополнительного образования.

С полным списком победителей конкурсного отбора можно  ознакомиться здесь.

Справка. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад компенсирующего вида № 14 “Василёк” оказывает своевременную психолого-медико-педагогическую помощь детям с задержкой психического развития;
а также консультативно-методическую поддержку родителям.

Основные направления работы:

  • создание условий для развития интеллектуального, эмоционального и социального потенциала ребенка;
  • компенсация первичных нарушений и коррекция вторичных отклонений в развитии;
  • формирование позитивных личностных качеств воспитанника.

ВРубцовске

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