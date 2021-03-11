Рубцовск: Специалисты дали прогноз первой волне паводка в Алтайском крае | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Каким будет весенний паводок в крае? Специалисты делают первые прогнозы, тем временем спасатели готовят силы и средства для отражения водных атак природы. Ожидается, что первая волна паводка может стать серьёзным испытанием, передают “Вести Алтай”.

39 районов Алтайского края могут пострадать от весеннего паводка. Первые подтопления специалисты прогнозируют в конце марта, когда начнут вскрываться малые реки. Ситуация близка к критической из-за аномальных снегопадов. Талый снег может затопить дороги, дома и социально-значимые объектов. Такое уже происходит на юге края.

“Половодье может пойти по сценарию 2018 года. Мы можем наблюдать влияние такого не очень благоприятного фактора, как промерзание грунтов. И в процессе снеготаяния будет наблюдаться интенсивный сток талых вод в речную сеть, особенно в случае дружной весны”, – комментирует Светлана Самойлова, научный сотрудник лаборатории гидрологии и геоинформатики ИВЭП СО РАН.

Существенное отличие от 2018 года – морозы до выпадения снега успели проморозить почву и теперь земля не сможет впитать всю талую воду.

ВРубцовске