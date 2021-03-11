Рубцовск: Рубцовский академический хор выступит перед жителями Крыма | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото rubadm.ru Исполнители Рубцовска представят Алтайский край на проекте «Мы вернулись домой». Акция приурочена к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщает “Вести Алтай”. Рубцовские хористы участвуют в съёмках клипа на композицию «Севастопольский вальс». Свой ролик они покажут жителям Севастополя, других населённых пунктов Крыма, его будут показывать в торговых центрах и домах культуры республики. Сейчас репетиции идут по несколько раз в день.

Добавим, что в этой акции, проводимой Правительством Севастополя, участвуют творческие коллективы со всей страны.

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