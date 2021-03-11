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Алтайский край

Рубцовск: В Рубцовске проходит информационно-профилактическая акция #СДЕЛАЙОТВЕТНЫЙЗВОНОК | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Фото 22.мвд.рф

«Сделайте ответный звонок» – эта простая рекомендация поможет уберечься от уловок потенциальных мошенников, которые пытаются обмануть простых людей и завладеть их деньгами, пользуясь мобильной связью и иными технологиями в IT-сфере.

Сотрудники полиции напоминают: в последнее время в числе других участилось количество звонков гражданам от потенциальных мошенников, которые могут представляться:

  • сотрудниками правоохранительных органов (полиции, прокуратуры);
  • дежурных частей;
  • следователями;
  • сотрудниками банков и иных финансовых организаций;
  • представителями брокерских контор и финансовых бирж;
  • представителями медицинских страховых компаний.

Злоумышленники пользуются различными софтами и программами, которые позволяют осуществить замену номера, с которого поступает звонок. Поэтому абонент действительно видит телефоны, похожие или полностью повторяющие номера горячих линий, которые зачастую могут начинаться с цифр 8-800… или 8-495…

Как правило, абонент, который представляется сотрудником безопасности банка или правоохранительных органов, сообщает о том, что на вашем счете замечены подозрительные операции и для того, чтобы «обезопасить» денежные средства нужно перевести их на другой счет или даже оформить кредит на ваше имя, чтобы «вычислить преступника». Не поддавайтесь на уловки мошенников! Положите трубку!

#СДЕЛАЙТЕОТВЕТНЫЙЗВОНОК!

Ответный звонок, который вы сделаете самостоятельно, позволит вам попасть на настоящую горячую линию банка, страховой компании или в дежурную часть полиции. Где вам подтвердят, что никто не имеет права интересоваться вашим вкладом и запрашивать информацию конфиденциального характера.

Расскажите об этом своим родным, особенно пожилым родственникам, друзьям и знакомым. Поделитесь этим постом в социальных сетях и мессенджерах.

Не забывайте: если вам звонит неизвестный, интересуется вашим вкладом или предлагает оформить на ваше имя кредит, выпытывает данные и CVC-код вашей банковской карты: #СДЕЛАЙТЕОТВЕТНЫЙЗВОНОК!

ВРубцовске

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