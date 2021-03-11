Рубцовск: Жители 8 городов Алтайского края выберут объекты, которые благоустроят в 2022 году | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

До начала голосования за объекты, которые благоустроят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», остается полтора месяца. Напомним – голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на общероссийском портале https://22.gorodsreda.ru/. Сейчас там можно ознакомиться с подробностями проекта. Объекты будут выбирать жители Барнаула, Заринска, Камня-на-Оби, Славгорода, Рубцовска, Новоалтайска, Алейска и Бийска. Принять участие в голосовании могут те, кому уже исполнилось 14 лет.

Как отмечают в Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края, голосование – возможность самостоятельно выбрать территорию, которая станет красивой, ухоженной и удобной.

«Я подчеркиваю, информировать жителей необходимо на всех этапах как подготовки, так и самого голосования. Вы должны рассказать о каждом предлагаемом объекте, так как в итоге именно люди будут выбирать наиболее важный для них объект», – обратился министр строительства и ЖКХ Иван Гилев на селекторном совещании к представителям муниципалитетов – участников нацпроекта.

Алтайский край уже не первый год участвует в нацпроекте «Жильё и городская среда». В этом году 42 города и района стали участниками программы по благоустройству дворов и общественных территорий. По словам министра Гилева, сейчас стоит особое внимание уделить срокам подготовки проектов, прохождению госэкспертизы и проведению конкурентных процедур. По всем объектам 2021 года подрядчики должны быть определены до апреля.

Как ранее сообщал Минстрой Алтайского края, в 2021 году в 42 муниципалитетах обновят 120 дворов и 55 общественных пространств, которые были выбраны по итогам общественных обсуждений и онлайн-голосований в прошлом году. Из регионального бюджета на эти цели выделили 687,8 млн рублей, из которых средства федерального бюджета – 663,4 млн рублей.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

ВРубцовске