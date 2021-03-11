Рубцовск: На Алтае по подозрению в коррупции задержан министр здравоохранения | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Главу министерства здравоохранения одного из “двух Алтаев” – Республики Алтай – задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщают сразу несколько федеральных средств массовой информации: РИА Новости, ТАСС, Интерфакс со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, министра Сергея Коваленко подозревают во взяточничестве при закупке медицинских изделий. В настоящее время высокопоставленный чиновник находится в следственном управлении СКР по Республике Алтай. По предварительным данным, ему намерены предъявить обвинение. Кроме того, ТАСС отмечает, что вместе с Коваленко задержан и его помощник Рустам Туюнчеков.

Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.

Сергей Коваленко был назначен министром здравоохранения Алтая в ноябре 2019 года. До этого он работал на различных должностях в ЦРБ и администрации Майминского района республики, был замглавы республиканского минздрава .

ВРубцовске