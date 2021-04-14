Рубцовск: В Рубцовске приступили к ямочному ремонту дорог

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13 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В администрации Рубцовска сообщили о начале ямочного ремонта дорог. Сейчас ведутся работы по ямочному ремонту дорог струйно-инъекционным методом («Бецема»). Также известно, что в настоящее время заканчиваются подготовительные работы по выполнению ямочного ремонта горячим асфальтом. Ориентировочный срок начала работ горячим асфальтом ‒ 19 апреля.

Всего планируется отремонтировать порядка 10 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.

На внеочередную сессию Рубцовского городского Совета депутатов Администрация города планирует вынести вопрос о выделении дополнительных средств на ямочный ремонт дорог в городе.

Помимо прочего, неравнодушных жителей города приглашают принять участие в осуществлении народного контроля за проведением работ по ямочному ремонту. Сбор 14 апреля в 16 часов у здания Администрации города по адресу: пр.Ленина, 130.

Фото: rubtsovsk.org

Автор: vizitka77

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