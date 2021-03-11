Рубцовск: Родственники умерших от ковида алтайских врачей получили выплаты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае начались выплаты родственникам медицинских работников, погибших от коронавируса. Страховки за смерть 6 медиков с COVID-19 уже выплатили, сообщил во время онлайн-форума на сайте правительства региона министр здравоохранения края Дмитрий Попов, сообщает АиФ-Алтай.

Ранее чиновник подтвердил, что за 2020 год во время выполнения своих служебных обязанностей коронавирусом заразились и скончались 16 медицинских работников. Однако только лишь часть их родственников смогла получить страховые выплаты.

«Связь с исполнением профессиональных обязанностей устанавливается межведомственной комиссией, в которую входят специалисты Роспотребнадзора, ФСС и профсоюз работников здравоохранения. Минздрав не имеет права участвовать и вмешиваться в решения комиссии, задача наших специалистов – осуществлять контроль медорганизаций по своевременности предоставления документов», – прокомментировал Попов.

Также министр отметил, что ещё по четырём случаям расследование находится на стадии завершения. Страхованию жизни подлежат врачи, средний и младший медперсонал, а также водители скорой медицинской помощи. Смерть медработника от коронавируса оценивается в 2,75 млн рублей.

ВРубцовске