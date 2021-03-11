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Алтайский край

Рубцовск: В России хотят ввести налог за блогеров | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Фото youla.ru По данным исследований, российские блогеры только за 2020 год заработали порядка 18 млрд рублей. Минцифры предложило обязать иностранные компании выплачивать налог за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе. Об этом сообщили “Ведомости” со ссылкой на план развития отрасли информационных технологий. Предполагается, что нововведение коснется иностранных платформ, таких как Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter и другие. Если российский блогер работает на подобную платформу и получает от неё доход, то за него должен платиться НДФЛ. В ведомстве считают, что такая мера приведет к росту поступлений в бюджет. По информации издания, проект федерального закона планируют подготовить к середине года. Исполнителями назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

ВРубцовске

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