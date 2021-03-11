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Алтайский край

Рубцовск: Рубцовчанка стала участником второго этапа конкурса «Воспитатель года Алтая – 2021» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Фото: klops.ru

Минобразования Алтайского края подвело итоги первого заочного этапа регионального профессионального конкурса «Воспитатель года Алтая – 2021», в котором приняли участие 32 педагога из разных районов и городов региона.

По итогам работы членов жюри, к участию во втором очном этапе конкурса допущены 15 человек. В их числе Любовь Рыбалко, воспитательница МБДОУ “Центр развития ребёнка – детский сад №57 “Алёнушка” Рубцовска.

Напомним, что второй и третий очные этапы пройдут в Барнауле с 5 по 9 апреля. Конкурсные испытания будут организованы на базах Барнаульского государственного педколледжа и детского сада № 273 города Барнаула.

Педагогам предстоит продемонстрировать свое профессиональное мастерство в конкурсных мероприятиях: «Мастер-класс», «Педагогическое мероприятие с детьми» и представить свою педагогическую находку. По итогам испытаний определятся семь финалистов – участников третьего очного этапа конкурса.

ВРубцовске

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