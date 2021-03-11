Рубцовск: Россельхозбанк на Алтае нарастил кредитование АПК на 78% | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

За 2 месяца 2021 года Алтайский филиал Россельхозбанка направил на поддержку АПК Алтайского края и Республики Алтай более 1,5 млрд рублей, что на 677 млн рублей или на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти все кредиты выданы по льготной ставке. В целом же, по итогам 2020 года Россельхозбанк на Алтае профинансировал отрасль на 9,5 млрд рублей.

Существенную поддержку Алтайский филиал РСХБ оказывает аграриям в проведении сезонных работ. С начала года на эти цели было направлено порядка 700 млн рублей. Особое внимание банк уделяет финансированию предприятий среднего, малого и микробизнеса агропромышленного сектора на сезонные работы. За 2 месяца текущего года на финансирование этих предприятий направлено более 580 млн рублей, что на 39% больше чем годом ранее на эту же дату.

«Россельхозбанк, как опорный банк АПК, оказывает поддержку аграриям на всех этапах ведения бизнеса. Доступность к кредитным ресурсам и льготное кредитование позволяют нашим клиентам выполнить все работы в срок, без потери времени и качества. Предложения банковских продуктов от Россельхозбанка остаются актуальными, привлекательными и мы ждем клиентов в сети наших офисов по всему краю и Республике Алтай. Для облегчения ведения агробизнеса банк запустил уникальную цифровую экосистему «Свое Фермерство». Для повышения качества банковских продуктов продолжает активно сотрудничать с Союзом крестьянских (фермерских) формирований края», — подчеркнул директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ВРубцовске