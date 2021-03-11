Рубцовск: Есть работа. Для избранных! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

12 марта сотрудники уголовно-исполнительной системы отмечают профессиональный праздник. В структуру УИС Алтайского края входит 14 исправительных учреждений и следственных изоляторов. Из них четыре колонии дислоцируются в городе Рубцовске.

Вряд ли о службе в местах лишения свободы мечтают с детства. Однако повзрослев и всерьез задумавшись о выборе профессии, разумный молодой человек признает: ФСИН предоставляет своим сотрудникам достойные условия и хорошие перспективы. Давайте разберемся…

Понятно, что генералами и полковниками никто в силовое ведомство не приходит: до руководящих постов и высоких званий нужно дослужиться. А значит, начинать профессиональный путь придется с позиций младшего начальствующего состава. Например, в уголовно-исполнительной системе Алтайского края регулярно появляются вакансии младших инспекторов отдела охраны, отдела режима и дежурной службы (полный список вакансий имеется на официальном сайте управления).

Бдительность, сила и крепкие нервы

Не для всех и не для каждого – это точно про работу тюремных надзирателей! Впрочем, так их называли до середины прошлого века. В СССР вплоть до 90-х годов должность официально значилась как «контролер». А сейчас – это инспекторы службы безопасности.

Их задачи разнообразны и весьма непросты: контроль над осужденными, предотвращение среди них правовых нарушений и беспорядков, фиксация нарушений режима. Инспекторы, как тень, всегда рядом с заключенными, чтобы следить за их поведением в камере, столовой, на прогулке, в промзоне…При необходимости, они проводят обыски (когда нужно проверить наличие запрещенных предметов). Сопровождают по территории учреждения посетителей. Следят за соблюдением требований безопасности в помещениях.

Нормы отношений сотрудников учреждения со спецконтингентом установлены приказом ФСИН и внутренним регламентом учреждения. Сотруднику необходимо их знать, а также знать систему работы пенитенциарного учреждения. Безусловно, он должен владеть и основами юридических знаний.

…Согласитесь даже этот – отнюдь не полный – перечень служебных функции и компетенций впечатляет! Чтобы такая работа оказалась «по плечу», не была в тягость, от кандидата требуются хорошая физическая и психологическая форма. Причем, опытные сотрудники не без оснований утверждают, что работа инспектора в системе УИС тяжела не столько физически, сколько психологически, ведь в любой – даже чрезвычайной – ситуации нужно сохранять спокойствие. Сложно всегда быть начеку, не реагировать на провокации со стороны осужденных, погашать конфликты между ними… Выдержка, хладнокровие, выносливость, уверенность в своих силах – таких по-настоящему мужских качеств требует работа в учреждениях УИС.

От «подъемных» до пенсии

Казалось бы, при столь высоких требованиях работа в уголовно-исполнительной системе вряд ли манит молодых. А вот и нет! Более того: на вакантные должности сюда можно устроиться только по конкурсу. В чем же привлекательность службы?

Первый плюс чисто материальный – стабильная гарантированная зарплата. Сотрудник со стажем получает весьма неплохую, по меркам нашего региона, сумму, какую редко на «гражданской» работе платят. Дело в том, что к основному окладу есть еще различные надбавки и премии: за звание, стаж, особые условия работы, личные достижения, работу с секретными сведениями и т. д.

Конечно, рассчитывать на столь приличный заработок могут прослужившие в системе не год. Однако пример старших коллег – хороший стимул для новобранцев расти именно в этой профессии. Тем более что и перспективы карьерного роста отнюдь не туманные. За 2020 год, например, 64 сотрудника УФСИН России по Алтайскому краю из младшего начальствующего состава выдвинуты на звания офицеров.

Не менее интересны для потенциальных соискателей и другие бонусы. К примеру, начинающему сотруднику, устроившемуся сразу после вуза в пенитенциарное учреждение не по месту его проживания, выплачивают солидные «подъёмных»; если он будет снимать жилье, то ему оплатят аренду в определенной сумме; а через 10 лет службы его поставят в очередь на получение единовременной выплаты для покупки жилплощади.

Привлекает также и перспектива быстрой и достойной «военной пенсии». По закону, каждый год службы в уголовно-исполнительных органах идёт за полтора, а в некоторых учреждениях – за два! Поэтому на минимальную пенсию по выслуге лет можно выйти уже через…8-12 лет. Хочешь получать пенсию больше? – Служи дольше! Ну а в положенный срок к пенсии по выслуге прибавится ещё и пенсия по возрасту. Да, еще приятный момент: при выходе на пенсию сотрудникам положена материальная помощь в размере семи стандартных окладов.

И, конечно же, значение имеют такие проявления социальной заботы, как бесплатный отдых в ведомственных санаториях и домах отдыха, для детей сотрудников гарантированное место в детском саду или школе на льготных условиях, бесплатный проезд в отпуск по России. Кстати, отпуск у молодых сотрудников УИС – 30 дней, а у сотрудников со стажем – до 45 дней. Полностью оплачивается и высшее образование в вузах ФСИН, а также обучение в адъюнктуре, докторантуре, командировочные на учёбу.

Как попасть в УФСИН?

Как устроиться на работу в пенитенциарное учреждение? Каковы условия поступления на учебу в ведомственные вузы? Ответить на эти и другие вопросы о трудоустройстве мы попросили начальника отдела кадров УФСИН России по Алтайскому краю полковника внутренней службы Любовь ЧУРСИНУ.

– Как часто в уголовно-исполнительной системе края появляются вакансии?

– Вакансии появляются регулярно, ведь в каждом учреждении сотрудники достигают определенного законом предельного возраста и приобретают право на пенсию. При этом гораздо раньше, чем работники. Если человек принимает решение уйти на заслуженный отдых, то мы подбираем кандидатов на освобождаемую должность. В основном, вакансии появляются в службах охраны, режима и надзора за осужденными.

– Где и как кандидат может подать заявление на работу?

– На официальном сайте УФСИН России по Алтайскому краю есть рубрика «Подразделения». Это перечень всех учреждений с их адресами и телефонами. В каждом учреждении есть отдел кадров, куда кандидат может обратиться напрямую. При себе должен иметь паспорт, военный билет и документ об образовании. В отделе кадров сразу же после обращения кандидата начнут его оформлять. Процедура оформления не быстрая, так как кандидату предстоит пройти психологическое тестирование на пригодность для службы в определенной должности, а также пройти медицинскую комиссию.

– Какие требования предъявляются по образованию, здоровью и т. д.?

– Требования к состоянию здоровья кандидата, конечно, жестче, чем к гражданскому персоналу. Что и понятно – служба в погонах! Образование для кандидатов на должности младшего начальствующего состава должно быть не ниже среднего, то есть человек должен закончить11 классов общеобразовательной школы или колледж, техникум, училище. Для офицерской должности требуется образование не ниже среднего профессионального или высшего.

– А если человек выражает желание учиться в ведомственном вузе?

– У нас есть ведомственные вузы практически по всей России. Туда направляем абитуриентов как из числа отслуживших в армии, так и выпускников школ, училищ, техникумов. Оформлять кандидатов начинаем заранее, так как им предстоит сначала пройти психологическое тестирование и медкомиссию, а затем по результатам ЕГЭ и профильного экзамена в виде тестирования (этот экзамен кандидат сдает в институте) происходит зачисление. Комплектование учебных мест начинается в январе-феврале каждого года.

– Известно, сколько УФСИН края получит мест на следующий учебный год?

– Нам выделены места в Академию ФСИН России, в Вологодский, Пермский и Кузбасский институты ФСИН России. Также ежегодно выделяются места для заочного обучения. Это касается сотрудников, проходящих службу во ФСИН и желающих получить высшее образование.

– Какие льготы имеют курсанты, которые учатся в ведомственных вузах ФСИН?

– Они являются полноценными сотрудниками уголовно-исполнительной системы, им присваивается звание не ниже воинского (если человек не служил – рядовой). Они имеют все льготы, существующие для сотрудников УИС. Время учебы идет в выслугу лет для назначения пенсии, для выплаты процентной надбавки. Они полностью обеспечиваются форменным обмундированием. Также на первом и втором курсах обеспечиваются бесплатным питанием и проживанием, а с 3 курса они снимают жилье и питаются самостоятельно. Но зарплата у курсантов вполне достойная, больше обычной студенческой стипендии раза в три.

– Гарантировано ли курсантам трудоустройство после окончания вуза?

– Это предусмотрено законодательством. С каждым курсантом заключается контракт, по которому мы даем обязательства о предоставлении места по полученнойспециализации. Кстати, практику курсанты проходят также в учреждениях нашей системы. В период практики они обеспечиваются горячим питанием, а проживают, как правило, дома, так как практику проходит в учреждении, расположенном по месту их жительства.

Елена Чехова

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

ВРубцовске