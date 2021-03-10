Рубцовск: Рубцовчанин стал жертвой мошенников при покупке попугая

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09 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне в полицию Рубцовска с заявлением обратился местный житель, который сообщил, что в феврале текущего года, на одном из популярных сайтов, его заинтересовало объявление о продаже попугая, — сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Рубцовчанин созвонился с продавцом и обсудил с ним доставку. Злоумышленник сообщил, что живет в Новосибирске, но сможет сам привезти птицу при 100% предоплате. Мужчина перевел 20 тысяч рублей на указанный счет, но в дальнейшем связаться с ним по телефону не смог.

В ходе работы по заявлению сотрудники полиции установили, что номер, размещенный в объявлении, зарегистрирован в Волгоградской области. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными при осуществлении покупок через интернет, по возможности можно записать разговор с продавцом, так как в дальнейшем аудиозапись может быть использована при проведении оперативно-розыскных мероприятий для установления личности подозреваемого и в качестве доказательства вины.

Фото: wallpaperscraft.ru

Автор: vizitka77

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