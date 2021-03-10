Рубцовск: Инспекторы ГИМС рекомендуют родителям уделить особое внимание безопасности детей на льду

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09 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Несмотря на то, что лед может выглядеть прочным, из-за постоянного колебания весенних температур его толщина в некоторых местах уже небезопасна. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам в очередной раз рекомендуют жителям края соблюдать правила поведения на льду и особое внимание уделить детской безопасности.

— Если школа или садик Вашего ребенка находятся вблизи водоемов, старайтесь провожать и встречать своего ребенка.

— Во время каникул, если в зоне доступности есть даже небольшая река, ни в коем случае не отпускайте ребенка одного или в компании друзей гулять на берег, всегда должен быть один из взрослых.

— Постоянно спрашивайте у своего ребенка, куда он собрался на прогулку.

— Проведите со своим ребенком небольшую беседу об опасностях тонкого льда, насколько серьезными могут быть последствия безалаберного поведения вблизи замерзших рек или озер.

— Если Вы случайно увидели детей играющих возле водоема, немедленно сообщите их родителям, а сами постарайтесь объяснить детям, что это очень опасно.

Самое главное правило: «Родители, не оставляйте своих детей без присмотра на улице!» — нарушение этого принципа является наиболее частой причиной происшествий с детьми. Только Ваша внимательность и своевременная забота о ребенке может предотвратить несчастные случаи, связанные с играми детей на льду.

Если Вы стали свидетелем провала человека под лед:

— немедленно вызовите скорую помощь и спасателей по телефону «101, 112»;

— вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, свяжите воедино шарфы, ремни или одежду;

— сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;

— пытаясь вытащить пострадавшего, подползайте к полынье очень осторожно, широко раскинув руки;

— подложите под себя лыжи, фанеру или доску, для увеличения площади опоры, и ползите на них до пострадавшего;

— за 3-4 метра протяните пострадавшему шест, доску, киньте веревку или шарф, или любое другое подручное средство;

— осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;

— доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение;

— окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду;

— передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

Берегите себя и своих близких.

Группа патрульной службы № 6 центр

ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka01

ВРубцовске