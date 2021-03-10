Рубцовск: Об итогах осуществления государственного земельного надзора в Алтайском крае в 2020 году

|

09 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Управлением Росреестра по Алтайскому краю подведены итоги осуществления деятельности по государственному земельному надзору в 2020 году.

Прошедший год характеризуется ожидаемым уменьшением проведенных проверок и выявленных нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой, и мерами, принимаемыми в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в период с 18 марта до конца 2020 года не проводились.

Всего управлением Росреестра по Алтайскому краю в 2020 году проведено 3 736 проверок соблюдения требований земельного законодательства, выявлено 1 821 нарушение обязательных требований законодательства. По выявленным нарушениям в 2020 году вынесено 1 645 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, составлено и рассмотрено 1 148 протоколов об административных правонарушениях. По составленным протоколам привлечено к административной ответственности 1 012 субъектов.

По результатам государственного земельного надзора в 2020 году в доход федерального бюджета поступило штрафов на сумму более 4 млн. руб. По результатам проведенных в 2020 году проверок исполнения предписаний выявлено устранение 1 420 нарушений. Самое распространенное и часто выявляемое нарушение — самовольное занятие земельных участков, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.1 КоАП РФ, доля таких нарушений составляет 53% от общего количества выявленных нарушений.

Порядка 2% составляет нецелевое использование земельных участков, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. 17% от общего количества выявленных нарушений составляет неисполнение в установленный срок предписаний об устранении выявленных нарушений, ответственность за которые предусмотрена частями 25, 26 ст. 19.5 КоАП РФ. 28% от общего количества выявленных нарушений составляют нарушения, выражающиеся в неоформлении прав на земельные участки при наличии правоустанавливающих документов.

Росреестр обращает внимание правообладателей земельных участков на необходимость соблюдения обязательных требований при использовании земельных участков.

Отметим, что в соответствии с КоАП РФ за несоблюдение обязательных требований предусмотрен штраф для физических лиц: от 5 до 10 тыс. руб. — за самовольное занятие земельных участков; от 10 до 20 тыс. руб. — за нецелевое использование земельных участков; от 10 до 20 тыс. руб. — за неисполнение предписания об устранении нарушения.

Фото: znamyuzl.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске