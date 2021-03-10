Рубцовск: В Рубцовске пройдут масленичные гуляния. Рассказываем, что и когда будет

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09 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. «Проводы Зимы» — излюбленный народный праздник: с гуляниями, потешками, блинами, традиционным масленичным «столбом».

14 марта на площади имени В.И. Ленина состоятся массовые гуляния «ПРОВОДЫ ЗИМЫ — 2021». Как сообщили в пресс-службе управления культуры, спорта и молодежной политики города Рубцовска, в программе:

12:00 «Широкая Масленица» — театрализованное представление;

14:00 «Гори, гори ясно!» — обряд прощания с зимой;

14:15 «Призовой столб» — аттракцион смельчаков.

Фото: YouTube

Автор: vizitka01

ВРубцовске