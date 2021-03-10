Рубцовск: В рамках национального проекта в Рубцовске построят Центр культурного развития

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09 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В регионе завершился конкурс среди муниципалитетов, по итогам которого экспертная комиссия определила город для строительства Центра культурного развития в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает Министерство культуры Алтайского края.

Напомним: участвовать в конкурсе на получении федеральной субсидии на строительство Центра могли муниципальные образования с числом жителей до 300 тысяч человек. Заявки на конкурс подали администрации городов Бийска и Рубцовска.

Для определения победителя была разработана система критериев. В их числе социальная необходимость в новом объекте культуры на данной территории и готовность муниципалитета выполнять финансовые обязательства по содержанию нового объекта и учреждения. Также в числе критериев, наличие свободного от застройки земельного участка для строительства Центра, обеспеченность инженерными коммуникациями и энергетическими ресурсами, пешеходной и транспортной доступности, наличие концепции по строительству Центра. Всего определено 12 основных критериев, выполнение которых оценивалось по 10-балльной шкале.

По итогам рассмотрения документации заявка администрации города Рубцовска набрала наибольшее количество баллов. Как отметили члены комиссии, заявка Рубцовска более обоснованная, включает все позиции необходимые по условиям конкурса и позволяющие оценить потребность муниципального образования в данном объекте. В ближайшее время итоги регионального конкурса будут направлены на утверждение в Министерство культуры России. Затем предстоит провести корректировку одного из типовых проектов Центров под площадку в Рубцовске.

Строительство Центра культурного развития в Алтайском крае запланировано в 2023-2024 годах.

Фото: мкки.рф

Автор: vizitka01

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