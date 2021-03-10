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Рубцовск: В России осудили более 500 чиновников за коррупцию в 2020 году

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

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09 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Почти тысяча правоохранителей и более 500 чиновников осуждены в 2020 году по коррупционным статьям, сообщил в интервью РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

Так, обвинительные приговоры состоялись в отношении 949 должностных лиц правоохранительных органов, 539 должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, 58 депутатов регионального и муниципального уровня, совершивших преступления коррупционной направленности.

По словам Балдина, российские суды в прошлом году вынесли более 8 тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тысяч человек, которым инкриминировались коррупционные преступления.

Реальное лишение свободы получили порядка 18% осужденных, условное заключение — 35%, штраф — 40%.

Фото: samaraanticorr.ru Автор: vizitka01

ВРубцовске

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