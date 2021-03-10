Рубцовск: В Рубцовске будет тепло, но недолго: прогноз погоды на неделю | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Рубцовске начало новой рабочей недели началось с похолодания: довольно ощутимый мороз пришел на смену дождю. Однако уже со вторника весна вернется в наш город, хотя и ненадолго. К выходным температура воздуха вновь понизится. А теперь подробнее.

9 марта в Рубцовске малооблачно, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на восточный, 2-4 м/с, порывы до 7 м/с. Температура в утренние часы -16°С, днем -5…-8°С.

10 марта в Рубцовске ночью малооблачно, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер переменный, слабый. Температура -6…-9°С. Днем ясно, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с, порывы до 10 м/с, к вечеру усиление до 13 м/с, порывы до 20 м/с. Температура в утренние часы -5…-8°С, днем 0…+3°С.

11 марта в Рубцовске ночью пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный, 9-11 м/с, порывы до 20 м/с. Температура +1…+3°С, в утренние часы похолодание до -4°С. Днем пасмурно, предварительно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный, 6-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура 0…-2°С.

12 марта в Рубцовске ночью пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер южный с переходом на западный, 7-9 м/с, порывы до 17 м/с. Температура -1…-3°С, в утренние часы похолодание до -10°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на юго-западный, 5-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура -8…-10°С, вечером понижение до -12°С.

13 марта в Рубцовске ночью пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер переменный, слабый. Температура -12…-14°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер северо-западный, 4-6 м/с, порывы до 9-10 м/с. Температура -12…-14°С, в вечерние часы понижение до -19°С.

14 марта в Рубцовске ночью ясно, предварительно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с, порывы до 7-8 м/с. Температура -20…-22°С. Днем пасмурно, временами возможен небольшой снег. Температура в утренние часы -19…-22°С, днем -10…-14°С.

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