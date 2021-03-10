Рубцовск: На Алтае стартует проект «Волонтёры Дружбы» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Цель проекта — сохранение традиций народов России, проживающих на территории Алтайского края. Участники познакомятся с основами добровольческой деятельности и национальными особенностями различных народов, а также разовьют творческие, лидерские и организационные навыки совместно с практикой межкультурного диалога.

«Идею проекта мы привезли от наших коллег из Омска. Там Волонтеры Дружбы начали работать в конце прошлого года. Для организаторов в сфере межэтнических событий это прекрасная идея. Мы готовим ребят, которые могут не просто принимать участие в таких мероприятиях в качестве волонтёров, но и знают особенности культуры тех или иных народов, могут предотвратить конфликты, помочь участникам в коммуникации. Это очень ценно в таком особенном направлении, как межэтническое взаимодействие. Кроме того, был большой отклик от представителей этнокультурных объединений края, когда мы поделились с ними этой идеей. Запрос в нашей сфере есть, значит, мы должны обеспечить качественное обучение ребят и включение их в нашу работу», — отмечает координатор проекта, Председатель Алтайского регионального отделения Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» Ксения Попова.

Регистрация доступна до 25 марта в АИС «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/event/60001 для жителей Алтайского края в возрасте 18-35 лет. После этапа регистрации до начала обучения также пройдут собеседования с будущими Волонтёрами Дружбы. Обучение начнется с апреля и будет происходить в два этапа. Внутри каждого будут проходить лекции и тренинги от экспертов по разным направлениям — волонтёрская деятельность, конфликтология, история, межкультурное взаимодействие.

По итогам обучения Волонтёры Дружбы смогут войти в организационный состав краевых межэтнических событий, а также принять участие в проекте «Народный Десант», старт которого запланирован на ноябрь 2021 года.

Организаторы проекта «Волонтёры Дружбы» в регионе — Алтайское региональное отделение Молодёжной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» совместно с Алтайской краевой организацией «Российский Союз Молодежи» и управлением молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с управлением по делам молодежной политики

и реализации программ общественного развития Алтайского края

ВРубцовске