Рубцовск: В Алтайском крае создан общественный фонд «Денисова пещера» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае создан общественный фонд «Денисова пещера», в который вошли представители научного сообщества, власти и бизнеса. Цель фонда – обеспечить Солонешенский район качественной туристической инфраструктурой, рабочими местами, финансовыми вливаниями. Инициатором создания фонда стало АО «Курорт Белокуриха».

– Фонд по развитию археологического комплекса «Денисова пещера» является стратегическим объектом и определяет перспективу развития этого направления не только с точки зрения туризма, но и социально-экономического развития муниципалитетов, входящих в юго-восточную часть региона. Сам по себе объект имеет все основания, для того чтобы находиться в одном ряду с достопримечательностями мирового уровня. Для этого необходимо комплексно подойти к его развитию с учетом интересов науки, бизнеса, туризма и региона в целом, — считает начальник управления по развитию туризма и санаторно-курортной деятельности Алтайского края. Евгений Дешевых.

Первый инвестор – Курорт Белокуриха – уже готовит к передаче в собственность фонда 2,5 гектара земли под строительство палеопарка. В настоящий момент проектная организация СИАСК взяла на себя разработку генплана проекта. Парк будет разделен на тематические зоны, в которых можно будет увидеть ценные археологические находки, сделать собственные открытия, а также познакомиться с местными мифами и легендами.

– Дорога к «Денисовой пещере» проходит через несколько муниципалитетов, поэтому развитие научно-исследовательского центра может стать точкой роста для предгорных территорий. В Солонешенском районе есть и другие археологические достопримечательности, которые при должной подаче будут интересны туристам, но и не помешают научно-исследовательской работе. Для усиления позиций фонд будет привлекать инвесторов, благотворителей и государственные гранты, — говорит член попечительского совета фонда «Денисова пещера», генеральный директор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

Директор института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков обратил внимание на то, что Денисова пещера привлекает внимание не только ученых, но и туристов. При этом выстроить взаимодействие между наукой и туризмом реально.

– Мы давно разделили туризм и исследования, поэтому тревоги на данный счет лично я не испытываю. Турпоток с каждым годом растет, мы решаем возникающие вопросы по мере поступления, чтобы соблюсти чисто научный интерес широкой публики к нашим работам, – заметил он.

По его словам, весь Солонешенский район богат уникальными археологическими объектами и имеет природный потенциал, который нужно изучать и развивать.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

ВРубцовске