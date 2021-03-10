Рубцовск: Следующие длинные выходные ждут рубцовчан в мае | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Следующие длинные выходные в России будут только в мае. Нерабочие дни объявлены в связи с празднованием Дня труда и Дня Победы – с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Об этом напомнили в Роструде. Поэтому получается, что первые две рабочие недели в мае будут четырехдневными. Рабочими станут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, сообщает ТАСС.

В первый летний месяц в нашей стране будет еще одна сокращенная неделя – в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

Следующие длинные выходные нас ждут в ноябре: предстоит трехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня народного единства 4 ноября. На пятницу, 5 ноября, перенесен выходной день с субботы, 2 января. В связи с этим дни с 1 по 3 ноября будут рабочими, а с 4 по 7 ноября – выходными.

Также сокращенной окажется и последняя рабочая неделя 2021 года. Она завершится в четверг, 30 декабря. А 31 декабря – выходной день.

ВРубцовске