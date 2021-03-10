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Алтайский край

Рубцовск: Администрация Рубцовска напоминает о проведении ВПР | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Фото tumentoday.ru

В школах Рубцовска с 01 марта 2021 по 21 мая 2021 состоятся Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР):

  • Для 4 классов по каждому из учебных предметов «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;
  • Для 5 классов по каждому из учебных предметов «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»;
  • Для 6 классов по каждому из учебных предметов «Русский язык», «Математика» для всех классов в параллели;
  • Для 6 классов по учебным предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора;
  • Для 7 классов по каждому из учебных предметов «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Английский язык», «Немецкий язык»;
  • Для 8 классов по каждому из учебных предметов «Русский язык», «Математика» для всех классов в параллели;
  • Для 8 классов по учебным предметам: «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия» для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора;
  • Для 10 классов по учебному предмету «География»;
  • Для 11 классов по каждому из учебных предметов «История», «Биология», «География», «Физика», «Химия», «Английский язык», «Немецкий язык».

Общеобразовательные учреждения самостоятельно выбирают дату проведения ВПР в соответствии с утвержденным графиком. Первыми проверочные работы выполняют обучающиеся 11 классов.

Как уже писалось ранее, ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации и проводятся на региональном и школьном уровнях.

ВРубцовске

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